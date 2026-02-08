Электромобили Evolute превращаются в кирпич во время движения из-за холодов

Владельцы российских электромобилей Evolute жалуются, что машина может заглохнуть прямо посреди движения. Причина — сильные холода, из-за которых садится аккумулятор, сообщает SHOT .

Уже несколько автолюбителей пожаловались, что их электромобили начинают тормозить прямо на ходу. Машина резко сбрасывает скорость до 25 км/ч, а на нажатие педали газа никак не реагирует.

Еще нескольким владельцам Evolute повезло меньше — их электромобили просто заглохли на ходу. Автолюбителям пришлось вызывать эвакуатор, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Там отмечают, что причина кроется в разряженном из-за мороза аккумуляторе.

Также водители пожаловались, что них сильно меняются значения расхода и других параметров. После приглушения мотора они становятся значительно меньше. Есть и такие владельцы, которые не запускали двигатель несколько дней — в таком случае Evolute вообще не реагирует и не заводится.

Еще водители сообщают, что вода во время поездки может стекать с крыши прямо в салон.

Ранее автомобили Porsche и BMW перестали заводиться в России. Во всех моделях, которые «умерли», есть общий признак — версии с заводской спутниковой сигнализацией.

