Ваш Porsche превратился в кирпич: у россиян массово не заводятся иномарки

В РФ снова не заводятся машины Porsche и BMW. Это вторая, но более массовая волна удаленной блокировки двигателей, сообщает Mash .

Владельцы иномарок пожаловались на «умирающие» машины — они не заводятся и уезжают на эвакуаторе. У одного из водителей Porsche Macan встал посреди города, так как у авто перепрошивка стоит в 28 тыс. рублей (при этом гарантий нет, может понадобиться и во второй раз), тягач обошелся еще в 32 тыс. рублей. В Твери аналогичная ситуация произошла с BMW.

Под блокировку двигателей попали почти все модели указанных марок 2013–2019 годов. У Porsche 911 всех версий, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman из серии 718, а еще редкие 918 Spyder. У BMW перестала заводиться почти вся линейка с ConnectedDrive: 1, 2, 3, 4, 5 и 7 Series, кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, плюс Z4, i3, i8 и M-серия.

Во всех указных моделях есть общий признак — версии с заводской спутниковой сигнализацией.

В сервисах уточнили, что эти проблемы связаны с глушилками дронов, которые бьют по частоте блоков VTS/TCU. Автомобиль думает, что его угоняют, и глушит двигатель. В Porsche Russland эту версию подтвердили официально. А у дилеров BMW — молчание.

Первая волна остановки двигателей иномарок прошла в начале декабря. Тогда это были единичные случаи, а сейчас стоят очереди на перепрошивку.

