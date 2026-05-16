Волонтеры: активным поискам семьи Усольцевых мешает снег

По ее словам, в местности, где пропала семья, до сих сохраняется глубокий снежный покров.

«Мы продолжаем работать по автономным задачам, так как на горе все еще лежит глубокий снег, и для добровольцев условия неподходящие», — отметила она.

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда растает снег.

Ранее для их поисков использовали БПЛА, вертолеты, квадроциклы, в мероприятиях принимали участие более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.

Сын Усольцевой рассказал о своей версии исчезновения семьи. Даниил Баталов считает, что их нет на Кутурчине.

