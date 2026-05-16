В Британии умер актер из «Шерлока Холмса» Дэвид Берк
Ушел из жизни британский актер Дэвид Берк. Ему было 92 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.
Зрителям он наиболее известен по роли Доктора Ватсона в телевизионном сериале про Шерлока Холмса 1980-х годов.
Берк «заново открыл» роль Доктора Ватсона, так как до него персонажа обычно изображали как «обаятельного шута». Актер был первым актером, кто увидел в Ватсоне чуткого и сострадательного компаньона Шерлока Холмса, пишет газета Times.
Ранее сообщалось, что актер Павел Чернявский, известный ролями в сериалах «След» и «Счастливы вместе», погиб в зоне СВО. Он заключил контракт с Минобороны в декабре 2025 года.
