На Крымскому мосту временно перекрыто движение
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто»
Причины перекрытия движения не уточняются.
Ранее движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на четверг из-за атак ВСУ. Тогда в очереди на въезд скопились 4 тыс. автомобилей. Длина пробки составила 30 км.
