На Крымскому мосту временно перекрыто движение

сегодня в 03:57

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Причины перекрытия движения не уточняются.

Ранее движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на четверг из-за атак ВСУ. Тогда в очереди на въезд скопились 4 тыс. автомобилей. Длина пробки составила 30 км.

