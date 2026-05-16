Мирошник: за время перемирия в честь Дня Победы погибли 4 мирных жителя России

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что за время объявленного в честь Дня Победы перемирия погибли четыре мирных гражданина России, еще 47 получили ранения, сообщает ТАСС .

«За время перемирия в честь празднования Дня Победы (9-11 мая): погибли — 4 мирных жителя, ранены — 47, в их числе двое несовершеннолетних», — отметил он.

Перемирие длилось с 9 по 11 мая.

За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7 151 удар с использованием БПЛА. Силы ПВО за сутки перехватили 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа. При этом в результате отражения атаки ВСУ за сутки потеряли около 940 человек живой силы.

