Пробка длиной 30 км образовалась перед перекрытым из-за атак ВСУ Крымским мостом

Пробка длиной 30 км образовалась перед Крымским мостом. Прошедшей ночью он был перекрыт из-за атак со стороны Украины, сообщает Mash .

Мост был закрыт около 03:00 по московскому времени. В результате на въезд скопилась огромная многочасовая очередь из 4 тыс. автомобилей.

На опубликованных кадрах видно, как перед Крымским мостом образовалась огромная пробка. При этом дорога на выезд абсолютно пустая.

К 10:00 мост был еще закрыт, поэтому водители были вынуждены делиться друг с другом водой, лекарствами и бутербродами.

Российские военнослужащие уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров (БЭК) и продолжают проверку акватории.

