В Мэне в результате пожара на лесопилке погиб человек

Происшествия

В результате пожара на лесопильном предприятии в американском штате Мэн погиб один человек погиб и как минимум 10 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Возгорание произошло на предприятие Robbins Lumber в городе Сирсмонт.

Отмечается, что в процессе тушения возгорания произошел взрыв.

По предварительной информации, один пожарный погиб на месте происшествия.

