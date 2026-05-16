В Мэне в результате пожара на лесопилке погиб человек
В результате пожара на лесопильном предприятии в американском штате Мэн погиб один человек погиб и как минимум 10 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
Возгорание произошло на предприятие Robbins Lumber в городе Сирсмонт.
Отмечается, что в процессе тушения возгорания произошел взрыв.
По предварительной информации, один пожарный погиб на месте происшествия.
