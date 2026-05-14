В школах Новосибирской области не хватает 951 учителя

В школах Новосибирской области открыта 951 вакансия, а оставшиеся педагоги берут до 35–38 часов в неделю. Среднюю зарплату в 75 тысяч рублей обеспечивают за счет переработок, сообщает atas.info .

В одной из школ Новосибирска после ухода учителя физики на пенсию расписание перераспределили между коллегами. Педагоги ведут по 35–38 часов в неделю. Такая ситуация типична для региона.

По данным областного Минестерства образования, на начало учебного года в регионе была 951 открытая вакансия — менее 4% от общего числа учителей. В ведомстве отмечают, что нагрузку перераспределяют, привлекают молодых специалистов, а штат ежегодно увеличивается на 300–400 человек. Однако в школах большинство педагогов работают минимум на полторы ставки.

Исследование РАНХиГС показывает, что средняя нагрузка по стране выросла с 1,31 ставки в 2016 году до 1,56 в 2025-м. В Новосибирской области 25–27 уроков в неделю вместо нормативных 18 стали обычной практикой.

Формально средняя зарплата учителя в Новосибирске составляет 75 тысяч рублей, по дефицитным предметам, включая математику, — до 92 673 рублей. При этом средняя зарплата по региону достигает 88 257 рублей. Доход обеспечивают за счет надбавок — за классное руководство, проверку тетрадей и дополнительные предметы. Самыми дефицитными остаются учителя математики и физики.

