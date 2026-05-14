ИТ-компании Подмосковья подтвердят аккредитацию до 1 июня

ИТ-компании Московской области должны до 1 июня подать заявление на ежегодное подтверждение государственной аккредитации через Единый портал госуслуг. Для сохранения льгот необходимо выполнить ряд требований и направить согласия в ФНС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В заявлении необходимо указать долю выручки от ИТ-деятельности, ссылку на официальный сайт компании, а правообладателям программного обеспечения — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации. Крупные компании дополнительно должны подтвердить, что направили 3% средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам, на поддержку ИТ-образования.

Все аккредитованные ИТ-компании обязаны обновить согласие на раскрытие налоговой тайны с кодом 20009 и подать его в ФНС по установленной инструкции. Компании с выручкой не менее 800 млн рублей, применяющие льготы, должны также направить согласие с кодом 20047. Без выполнения этих требований подтвердить аккредитацию невозможно.

Кроме того, необходимо проверить соответствие средней зарплаты уровню по стране или региону регистрации. Исключение сделано для правообладателей программ из реестра отечественного ПО и компаний, использующих льготы. Организациям рекомендуется актуализировать информацию об ИТ-деятельности на официальном сайте. Компаниям, созданным в 2026 году или получившим аккредитацию после 25 апреля текущего года, проходить процедуру подтверждения не требуется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.