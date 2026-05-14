В Подмосковье упростили подачу данных в реестр детских лагерей

Онлайн-услугу по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления модернизировали в Московской области. В электронную форму внедрили сервис автоматической проверки и предзаполнения данных о лагерях, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронную форму услуги добавили умный сервис, который автоматически проверяет наличие лагеря в реестре и подтягивает актуальные сведения. Ранее возможность передавать данные онлайн появилась в 2024 году, теперь процесс сделали быстрее и удобнее для пользователей.

«Теперь пользователям больше не нужно вручную вводить данные учреждения – система сама подтягивает сведения о выбранном лагере. Это позволяет сокращать время заполнения заявления и избегать ошибок при подаче заявки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Реестр содержит сведения о зарегистрированных лагерях региона, включая условия проживания, программы, досуг, стоимость путевок и информацию о прохождении обязательных проверок Роспотребнадзора, МВД и государственного пожарного надзора.

Услуга предоставляется бесплатно. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения и категорию заявителя, а также прикрепить документы. Результат направят в личный кабинет в течение шести рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.