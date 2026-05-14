В Москве ищут тестировщика секс-игрушек за 200 тыс руб в месяц

В Москве ищут тестировщика секс-игрушек. Работодатель предлагает зарплату в 200 тысяч рублей в месяц и возможность стать лицом бренда с повышенными доходами, сообщает Mash Money .

Компания обещает сотруднику стабильную зарплату в размере 100 тысяч рублей, а с учетом дополнительных часов и премий заработок составит около 200 тысяч рублей. Работодатель ищет раскрепощенного человека без предрассудков, который готов открыто рассказывать о своем опыте и тестировать разные секс-игрушки.

В обязанности сотрудника входит работа с гаджетами для взрослых: оценка качества материалов, функциональности и удобства, а также создание контента. Работник может публиковать обзоры, статьи, ролики и сторис. Также ему предстоит общаться с аудиторией, рассказывать о плюсах и минусах товаров, участвовать в развитии бренда.

Работа удаленная, но иногда нужно будет приезжать в офис для студийной съемки. Работодатель сразу отсеивает кандидатов, которым нет 18 лет и нет понимания интимной индустрии.

Также кандидат должен обладать грамотной речью и харизмой. Он должен будет уметь интересно подавать информацию аудитории, но без пошлости. Также у тестировщика есть шанс стать лицом бренда, где доходы составят более 200 тысяч рублейь в месяц.

