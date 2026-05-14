Трагедия под Краснодаром: чиновник совершил самоубийство в собственном доме

Чиновник покончил с собой в собственном доме в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 52-летний директор государственного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий Олег Телегин совершил самоубийство у себя дома. Обстоятельства трагедии устанавливает доследственная проверка регионального СК, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне. Мужчина находился дома один, возле его тела нашли оружие.

Телегин занимал свою должность с 2019 года. В его обязанности входило управление недвижимостью администрации Краснодарского края.

Мотивы самоубийства пока неизвестны. Их предстоит выяснить следователям.

На Кубани в последнее время разворачивается сразу несколько громких коррупционных скандалов с участием чиновников — в начале апреля трех уволили после проверки, в отношении 10 муниципальных чиновников проводили проверки доходов в 2025 году.

Накануне экс-замгубернатора Анну Минькову приговорили к 5,5 года условно за махинации с имуществом, главу регионального дептранса Андрея Белугина оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения при реконструкции дорог. Бюджет потерял около 12,1 млн рублей.

