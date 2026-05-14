Дональд Трамп одним словом описал встречу с Си Цзиньпином
Дональд Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином прошла превосходно
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с китайским главой Си Цзиньпином прошла превосходно. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
«Превосходно», — ответил Трамп на вопрос корреспондента о том, как прошла встреча.
Трамп добавил, что Китай — отличная страна.
Журналисты пытались узнать у американского президента, говорили ли они с Си Цзиньпином о тайваньской проблеме. Однако глава США вопрос проигнорировал.
Трамп с 13 по 15 мая находится с государственным визитом в Китае.
