Дональд Трамп одним словом описал встречу с Си Цзиньпином

сегодня в 09:13

Дональд Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином прошла превосходно

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с китайским главой Си Цзиньпином прошла превосходно. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости .

«Превосходно», — ответил Трамп на вопрос корреспондента о том, как прошла встреча.

Трамп добавил, что Китай — отличная страна.

Журналисты пытались узнать у американского президента, говорили ли они с Си Цзиньпином о тайваньской проблеме. Однако глава США вопрос проигнорировал.

Трамп с 13 по 15 мая находится с государственным визитом в Китае.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.