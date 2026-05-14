С божьей помощью: жительница Краскова пришла с иконой к горящему «Дикси»

сегодня в 10:05

Женщину с иконой заметили у горящего «Дикси» в Краскове

В Краскове подмосковного городского округа Люберцы у горящего здания «Дикси» увидели пожилую женщину. В руках у нее была икона, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Женщина молилась за пожарных и тушение огня у горящего «Дикси» на улице Федянина, 4.

Судя по видео, женщина стоит в нескольких метрах от здания. В руках у нее икона. Верующая смотрит на второй этаж.

Здание сильно выгорело. Стекла на втором этаже разбиты. Внутри все покрылось гарью. От здания все еще идет черно-белый дым.

Пожар в «Дикси» начался утром 14 мая. Там загорелась крыша.

