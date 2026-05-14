С божьей помощью: жительница Краскова пришла с иконой к горящему «Дикси»
В Краскове подмосковного городского округа Люберцы у горящего здания «Дикси» увидели пожилую женщину. В руках у нее была икона, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Женщина молилась за пожарных и тушение огня у горящего «Дикси» на улице Федянина, 4.
Судя по видео, женщина стоит в нескольких метрах от здания. В руках у нее икона. Верующая смотрит на второй этаж.
Здание сильно выгорело. Стекла на втором этаже разбиты. Внутри все покрылось гарью. От здания все еще идет черно-белый дым.
Пожар в «Дикси» начался утром 14 мая. Там загорелась крыша.
