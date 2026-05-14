Огромный столб дыма: пожарные тушат горящую кровлю «Дикси» в Краскове

сегодня в 08:46

Инцидент произошел на улице Федянина. Горит двухэтажное строение.

Пожар тушат сотрудники Мособлпожспаса и работники федеральной противопожарной службы. Спасатели посоветовали осторожнее взаимодействовать с огнем и следить за исправностью проводки.

На опубликованном видео из окон на втором этаже идет белый дым. Помещение покрылось гарью, окна разбиты. Сотрудники пожарных служб тушат возгорание.

