Огромный столб дыма: пожарные тушат горящую кровлю «Дикси» в Краскове
Здание супермаркета «Дикси» загорелось в поселке Красково подмосковного городского округа Люберцы. Огнем поражена кровля, сообщает Мособлпожспас.
Инцидент произошел на улице Федянина. Горит двухэтажное строение.
Пожар тушат сотрудники Мособлпожспаса и работники федеральной противопожарной службы. Спасатели посоветовали осторожнее взаимодействовать с огнем и следить за исправностью проводки.
На опубликованном видео из окон на втором этаже идет белый дым. Помещение покрылось гарью, окна разбиты. Сотрудники пожарных служб тушат возгорание.
