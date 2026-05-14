Почти каждый второй россиянин испытывает стресс, когда гости остаются с ночевкой

Каждый третий россиянин предпочитает ходить в гости, нежели собирать друзей в своем доме, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

Согласно данным проведенного опроса, 96% россиян признались, что для приема гостей в квартире не хватает свежего ремонта, а 56% респондентов запланировали обустройство жилья уже в текущем году. Еще 36% участников опроса предпочитают сами ходить в гости, нежели собирать их у себя дома, а 20% и вовсе избегают приема гостей.

Выяснилось, что 44% россиян испытывают стресс, когда гости остаются с ночевкой у него дома. Среди основных причин — отсутствие приватной гостевой комнаты (23%), отсутствие личного пространства для работы (24%) и занятая гостями ванная комната по утрам (24%). Еще опрошенные жалуются на резкую смену режима сна (22%), а также сдвиг личных планов и нарушение личных границ (7%).

«По нашим данным, только каждый пятый россиянин (18%) имеет отдельную гостевую комнату. Подавляющее же большинство опрошенных (82%) не имеют отдельного спального места для гостей и вынуждены размещать их в в гостиной или собственной спальне, что конечно же нарушает личные границы», — прокомментировала пресс-служба Level Group.

