В Подмосковье стартовал специальный сбор гуманитарной помощи к 1 июня

«Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, не только в будни, но и создавать атмосферу праздника в особенные дни. В рамках проекта „Доброе дело“ мы регулярно проводим тематические сборы: к Новому году, к 23 февраля, к началу учебного года, и День защиты детей не стал исключением. Наша задача — передать частичку тепла и заботы тем ребятам, которые сейчас находятся в непростой ситуации на приграничных и исторических территориях. За все время реализации проекта жители Подмосковья отправили уже более 10,2 тысяч тонн гуманитарного груза, и я уверена, что этот сбор объединит еще больше неравнодушных сердец», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Специальный сбор продлится с 12 по 17 мая. В этот период будут работать не только 86 постоянных волонтерских пунктов, но и дополнительные точки сбора, которые откроются во всех школах Московской области. Адреса с телефонами и графиком работы опубликованы на сайте.

В рамках акции для детей собирают развивающие игры и игрушки, настольные игры, детские книжки, раскраски, письменные принадлежности, товары для творчества, спортивный инвентарь, новую детскую одежду. Но кроме того, традиционно гумпомощь собирают и для бойцов СВО, и для мирных жителей. Для них можно принести портативные плиты, продукты, спальные мешки, газовые баллоны, одеяла, подушки, нательное белье, медикаменты, средства личной гигиены, электронику, генераторы, газовые горелки, маскировочные сети и т. д.

Важное условие: все вещи должны быть новыми, а продукты — в заводской упаковке с действующим сроком годности.

После завершения сбора все посылки будут направлены в Региональный распределительный центр в Одинцове. Там волонтеры отсортируют груз и подготовят его к отправке, чтобы ко Дню защиты детей подарки из Подмосковья уже нашли своих адресатов.

Присоединиться к акции могут и представители бизнеса. Для этого надо написать волонтерам на info@volontermo.ru или в личные сообщения в сообществе движения ВКонтакте.

«Доброе дело» — гуманитарный проект, реализуемый на территории Московской области. Он начался в апреле 2022 года, когда ученики гимназии имени Е. М. Примакова выступили с инициативой помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Губернатор Московской области Андрей Воробьев. К акции присоединились школьники, студенты, общественные организации, представители бизнеса и все неравнодушные жители Подмосковья с одной целью — помогать тем, кому это необходимо.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.