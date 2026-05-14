Огурцы резко подешевели: что происходит на рынке
Цены на огурцы рухнули на 23% с начала года
Фото - © Медиасток.рф
С начала года стоимость огурцов сократилась почти на четверть, причем основное падение пришлось на последние недели, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
Для исследования специалисты «Ценозавра» отобрали огурцы разных производителей и проанализировали их стоимость в торговых сетях городов России.
Выявленная динамика:
- с начала 2026 года цены снизились на 23,4%;
- за месяц (с марта по апрель) — на 13,1%;
- средняя цена килограмма в торговых сетях сейчас составляет 233,5 рубля.
В исследовании приведены средние значения без учета акционных предложений.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.