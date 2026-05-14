Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оплаты ЖКУ за апрель
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Наступило время оплачивать счета за коммунальные услуги. Внести платеж за апрель необходимо до 15 мая включительно. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Перевод денег в срок помогает системе корректно обрабатывать поступления и формировать верные квитанции. Если просрочить платеж, в следующем счете может появиться долг.
Своевременный платеж также гарантирует получение всех положенных компенсаций и субсидий в полном размере.
Способы оплаты
- Через бота в приложении МАХ — без регистрации и переходов на посторонние ресурсы. Достаточно лишь номера лицевого счета с квитанции МосОблЕИРЦ.
- По кнопке быстрой оплаты на портале мособлеирц.рф.
- В личном кабинете на веб-сайте расчетного центра.
- Посредством мобильного сервиса «МосОблЕИРЦ Онлайн».
- С помощью электронной почты — это удобно для погашения цифровых квитанций.
В любом из указанных сервисов МосОблЕИРЦ доступен выбор комфортного варианта: рассчитаться банковской картой или без комиссии по Системе быстрых платежей (СБП).