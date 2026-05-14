сегодня в 10:17

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оплаты ЖКУ за апрель

Наступило время оплачивать счета за коммунальные услуги. Внести платеж за апрель необходимо до 15 мая включительно. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Перевод денег в срок помогает системе корректно обрабатывать поступления и формировать верные квитанции. Если просрочить платеж, в следующем счете может появиться долг.

Своевременный платеж также гарантирует получение всех положенных компенсаций и субсидий в полном размере.

Способы оплаты

Через бота в приложении МАХ — без регистрации и переходов на посторонние ресурсы. Достаточно лишь номера лицевого счета с квитанции МосОблЕИРЦ.

По кнопке быстрой оплаты на портале мособлеирц.рф.

личном кабинете на веб-сайте расчетного центра.

Посредством мобильного сервиса «МосОблЕИРЦ Онлайн».

С помощью электронной почты — это удобно для погашения цифровых квитанций.

В любом из указанных сервисов МосОблЕИРЦ доступен выбор комфортного варианта: рассчитаться банковской картой или без комиссии по Системе быстрых платежей (СБП).