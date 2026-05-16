Yle: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе БПЛА Политика 16 мая 2026 00:22

Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении БПЛА к воздушному пространству этих стран, сообщает RT со ссылкой на Yle.

«Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — говорится в сообщении. В Прибалтике отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Соответствующее заявление ранее сделали главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии.