Yle: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе БПЛА
Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении БПЛА к воздушному пространству этих стран, сообщает RT со ссылкой на Yle.
«Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса», — говорится в сообщении.
В Прибалтике отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.
Соответствующее заявление ранее сделали главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии.
