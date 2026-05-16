сегодня в 08:23

138 украинских беспилотников перехватили над РФ этой ночью

Минувшей ночью над российским регионами, Черным и Азовским морями уничтожили 138 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их ликвидировали с 20 часов 15 мая до 7 часов 16 мая дежурными средствами ПВО.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее мужчина мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотника ВСУ.

