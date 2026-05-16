Госпошлина за телефонный номер вырастет в РФ с 1 июня

В России государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи вырастут с 1 июня текущего года, сообщается на сайте Минцифры.

Так, за телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования, за исключением выделения из кодов доступа к услугам электросвязи, пошлина составит 100 рублей. А за код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи — 6,5 млн рублей.

За один номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи РФ нужно будет заплатить 100 рублей и т. д.

Данный документ в министерстве приняли в соответствии с решением межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности.

