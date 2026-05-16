Иван Ургант показал редкие фото 18-летней дочери Нины в ее день рождения

Известный актер и телеведущий Иван Ургант поделился в соцсетях редкими фото своей дочери в ее день рождения. Наследнице шоумена исполнилось 18 лет, сообщает «СтарХит» .

Повзрослевшая Нина предстала перед камерой в обычной серой футболке. Волосы девушка уложила легким волнами, сделав акцент на глазах с помощью перламутровых теней. Завершает ее наряд элегантный кулон в форме сердца.

«Ну, как говорится, понеслась», — с юмором прокомментировал артист совершеннолетие дочери.

Кроме того, шоумен опубликовал и детское фото Нины. Подписчики тут же заметили, как повзрослела и изменилась девушка, а главное — как сильно она стала похожа на свою легендарную прабабушку, Нину Николаевну Ургант.

«Боже, какая красивая и взрослая Нина! И как похожа на Нину Николаевну», «Поздравляем! Не узнать. Как выросла, как изменилась, — но улыбка все та же. Пусть будет безгранично счастлива», «Настолько прекрасна, что я подумала, что это искусственный интеллект», — написали поклонники.

