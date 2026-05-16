Киберпроститутки обманули жителя Биробиджана на 86 тыс рублей

Киберпроститутки обманули жителя Биробиджана на 86 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщает 112 .

Молодой человек, решив провести вечер в компании ночных бабочек, зашел на специализированный сайт. Затем он связался с администратором сайта, который запросил символическую предоплату в размере 1,5 тыс. рублей.

Однако на этом махинации не закончились: куратор проституток неоднократно просил переводы на карту под разными предлогами — то якобы для страховки, то для повторной оплаты услуги, то из-за проблем с переводом. В итоге доверчивый биробиджанец потерял 86 тысяч рублей.

После последнего перевода аферист перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.