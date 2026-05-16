В Хорошевском районе построят жилой комплекс

Согласован проект ЖК «Сезар Будущее», который появится в Хорошевском районе столицы по адресу: 2-й Хорошевский проезд, з/у 7/4. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он уточнил, что Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту возведения ЖК в Хорошевском районе.

«Он будет состоять из семи разновысотных корпусов, объединенных стилобатом и двухуровневым подземным паркингом. Объект планируют возвести на свободном от застройки участке площадью 1,6 га в рамках масштабной реорганизации 20 га территории бывшей складской базы „Красная Пресня“», — отметил Щербаков.

Застройщиком объекта «Сезар Будущее» является компания SEZAR GROUP. Новый жилой комплекс разместится в уже сформированной застройке кластера «Большой Сити». Среди его ключевых преимуществ — удобная транспортная доступность, расположение вблизи делового центра «Москва-Сити», а также близость к паркам, объектам спорта и культурно-досуговой инфраструктуры. Рядом находятся станция метро «Беговая» (Таганско-Краснопресненская линия) и одноименная платформа МЦД-1.

В комплекс войдут шесть жилых зданий и девятиэтажный офисный центр. Всего предусмотрено 1257 квартир — от однокомнатных до трехкомнатных.

Архитектурная концепция включает ряд приемов, которые придают зданиям выразительный, динамичный облик: спиралевидное смещение объемов, горизонтальные и «парящие» окна, выступающие за плоскость фасада. Кроме того, проектом предусмотрены благоустройство прилегающей территории и озеленение с сезонным цветением.