«Ужас творится»: квартира в тюменской многоэтажке стала логовом тараканов

В новостройке в поселке Винзили под Тюменью жалуются на семью, в квартире которой царит хаос и живут полчища тараканов, сообщает 72.ru .

Насекомые ходят по лестнице и забегают в соседние квартиры. Жители обратились к властям с просьбой о помощи.

«Глава семейства страдает от алкоголизма, а его супруга полностью обездвижена и лишена элементарного ухода. О местонахождении их дочери соседям ничего не известно, а состояние жилья вызывает опасения у всего подъезда», — рассказывают соседи в соцсетях.

Тамбур на лестничной площадке в доме усыпан тараканами. Днем застать в квартире никого не удалось. После жалоб женщину якобы забрали специалисты. А ее сожителя в последние дни соседи не видели. Люди думают, что мужчина мог уйти.

«Все знают эту семью. У них в квартире ужас творится, все страдают от этих тараканов. Запах сами понимаете какой», — пояснила их соседка.

Она также добавила, что ранее хозяйка жилья потеряла мужа и сына, возможно, на СВО. При этом сама женщина отсидела в тюрьме за убийство, а ее дочь находится в спецучреждении.

Медики и иные специалисты официально не увозили женщину из ее квартиры. Знают о ситуации социальные службы, семье предлагалась помощь, но от нее отказывались.

