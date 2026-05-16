Известная бельгийская велогонщица Михильсен умерла в 19 лет

Велогонщица из Бельгии Йильке Михильсен умерла в 19 лет, она боролась с раком несколько лет, сообщает «Лента.ру» .

Спортсменке диагностировали саркому Юинга. Из-за онкологии Михильсен завершила карьеру. В мае она приняла решение прекратить химиотерапию, так как не было результатов, а у нее появилось истощение.

«Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007 — 15.05.2026», — это последняя запись в аккаунте спортсменки в соцсети.

В 2022 году девушка стала выиграла чемпионат Бельгии среди юниоров в шоссейных гонках. Еще она побеждала на турнире в многоборье.

