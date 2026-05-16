Вера Брежнева появилась в Каннах с роскошным кольцом

Певица Вера Брежнева появилась на Каннском кинофестивале с роскошным кольцом на безымянном пальце, сообщает Super.ru .

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» выбрала для мероприятия элегантное платье молочного цвета в греческом стиле. Наряд с открытыми плечами и небольшим декольте, дополненный длинным шлейфом, выгодно подчеркнул ее фигуру. Образ дополнили распущенные волосы, макияж в натуральных оттенках и массивное колье.

На ковровой дорожке исполнительница хита «Любовь спасет мир» с удовольствием позировала фотографам. Внезапно она начала танцевать под музыку, удивив всех присутствующих. Вера улыбалась и с удовольствием демонстрировала сверкающее кольцо, подогрев слухи о возможных переменах в личной жизни.

При этом певица еще не комментировала кольцо и не делала заявлений о помолвке или новом романе.

Ранее стало известно, что уехавшая из России Вера Брежнева зарабатывает на уроках оргазма и секс-затмений. За такие сеансы артистка берет около 30 тыс. рублей.

