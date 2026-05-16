Садовое кольцо и ряд улиц перекроют в субботу в Москве из-за мотофестиваля

В субботу с 12:50 будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, временно будет перекрыто движение транспорта по всей внешней стороне Садового кольца; на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская; на Воробьевском шоссе; на Бережковской набережной; на Бородинском мосту; на съездах с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.

Также до 19:00 будет закрыто движение автомобилей на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в обоих направлениях) и на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома № 20 по улице Косыгина. В местах действия временных ограничений запрещена парковка.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и искать пути объезда, а также использовать метро для поездок в центр города.

