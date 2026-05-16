Эпидемия укусов гадюк началась в России

В нескольких регионах страны зафиксировали первые случаи укусов гадюк и других змей. Пострадавшие лежали в реанимации с сильнейшей интоксикацией, сообщает SHOT .

В Саратовской области змея укусила огородницу, когда она сажала клубнику. У пострадавшей резко заболела лодыжка, поэтому она обратилась в больницу. Женщина несколько дней пролежала в реанимации, ей ставили капельницы.

В Свердловской области три человека попали в больницу с острым отравлением из-за укуса змей. У пострадавших отметили сильную боль, головокружение, тошноту и общую интоксикацию. В Пермском крае две гадюки сделали себе гнездо на частном участке. Змеи укусили 41-летнего мужчину. Аналогичный случай выявили и в Кузбассе, где змея напала на жителя в доме.

В Татарстане 61-летнего мужчину покусала змея, когда он собирал крапиву для супа. Житель потянулся за листами растения и почувствовал резкую боль. Через два часа рука сильно опухла и стала бордовой, а давление скакнуло до 180. Пострадавшего чудом спасли. Пациента доставили в больницу со смертельно опасным отеком Квинке.

О встрече со змеями в этом году рассказали и жители других городов страны. Рептилий видели в Красноярском крае и Подмосковье. Также о змеях предупреждали жителей Нижегородской области.

