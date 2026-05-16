Карликовый бегемот и медоеды начали сезон уличных прогулок в Московском зоопарке

В Московском зоопарке стартовал сезон прогулок для карликового бегемота Ксюши, медоедов, сурикатов и дикдиков, сообщается на сайте мэра Москвы.

Карликовый бегемот выходит в уличный вольер лишь при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов. Зиму Ксюша проводит в отдельном теплом вольере с бассейном.

«Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну — очень довольная и счастливая. Она принялась жевать траву и другие угощения, а затем отправилась покорять бассейн. Первый в этом сезоне уличный заплыв удался на славу», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также в начале мая сезон прогулок открыли 11 сурикатов. Спустя несколько дней после сурикатов в уличный вольер перешли дикдики. Перед этим животным провели диспансеризацию: их взвесили, а также сделали им витаминно-минеральные инъекции.

Кроме того, в середине мая медоеды — самка Тринити и самец Нео — перешли из теплого павильона в уличный вольер. В этом сезоне для них был изготовлен новый гамак.

Все желающие в часы работы зоопарка могут понаблюдать за животными онлайн с помощью трансляций. В вечернее и ночное время зрителям доступен повтор дневного эфира.

