Материлась: оштрафовали женщину, устроившую истерику из-за смерти брата на СВО

В столице оштрафовали женщину из-за того, что у нее на улице случилась истерика после сообщения о гибели брата на СВО, она сильно ругалась, сообщает «Осторожно, Москва» .

Москвичка работает уборщицей в школе, у нее есть 13-летний ребенок.

Когда женщине пришло уведомление о смерти брата, она была в общественном месте. У горожанки случилась истерика, в том числе она использовала нецензурную речь. К женщине подошли полицейские, тогда она начала вести себя агрессивно. Москвичку в итоге задержали.

Заседание суда по этому делу провели 9 мая. Женщина раскаялась и признала вину. В итоге суд назначил ей административный штраф за мелкое хулиганство.

