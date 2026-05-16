Дептранс опроверг установку камер, фиксирующих пешеходов, идущих на красный свет

Информация о фиксации нарушений на перекрестках со светофором в Москве со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что на пешеходных светофорах мегаполиса якобы появились камеры, которые будут фиксировать нарушения перехода дороги (на красный свет), а также тех, кто не сходит с велосипедов, самокатов и других СИМ.

Как добавили в Дептрансе, светофоры с функцией видеоаналитики помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков.

Где конкретно установлены такие камеры, неизвестно.

