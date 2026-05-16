Без открытия эскроу-счетов: дольщики обвинили застройщика в обмане в Бурятии

В Бурятии заморожено строительство крупного ЖК, а деньги покупателей квартир исчезли, хотя должны были лежать на спецсчетах. Дольщики обвинили крупного застройщика в обмане, сообщает «Осторожно, новости» .

В мае 2023 года одна из местных жительниц купила двухкомнатную квартиру в ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ. Она отдала на нее 4 млн рублей, половину суммы взяла в ипотеку. Но жилье было приобретено у подрядчика ООО «Вуд-Мастер», который устанавливал окна. таким образом стройкомпания рассчиталась с ним за услуги. По словам покупательницы, после сделки на нее должны были оформить эскроу-счет.

«Деньги на него должен был положить сам застройщик, когда заключал с подрядчиком договор участия в долевом строительстве. Там средства должны были лежать до момента передачи квартиры мне. Как оказалось, счет до сих пор не открыт», — уточнила женщина.

Она добавила, что при продаже квартиры и подрядчик, и застройщик знали про эскроу-счет, поэтому не прописали его в договоре о переуступке.

В ЖК «Мегаполис, о котором рассказывал и глава Бурятии Алексей Цыденов, должны были сделать всю необходимую инфраструктуру. А ключи первым жильцам планировали вручить к осени 2025 года. При этом через год после обманутой покупательницы однокомнатную квартиру в этом же ЖК приобрели ее родители, заплатив 2,5 млн рублей. Деньги внесли наличными через кассу застройщика, средства также должны были поступить на эскроу-счет, который оказался пуст.

На сегодняшний день стройка, по словам дольщиков, заморожена. В марте местная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 200.3 УК РФ (привлечение средств дольщиков с нарушением закона). ООО «Мегаполис» незаконно присвоила 4,9 млн рублей, продав двум людям квартиры без открытия эскроу-счетов.

Всего без квартир, по информации собеседницы, остались около 2,5 тыс. человек, из них пострадавшими по уголовному делу признаны 300. Женщина готовит досудебную претензию в адрес застройщика. А «Мегаполис» подал заявление в суд о банкротстве.

