В Сочи продолжается мусорный коллапс. Местные жители и гости курортного города вынуждены обходить завалы по проезжей части. Об этом сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

По словам жителей населенного пункта Молдовка, ситуация стала «критической», отходы на мусорных площадках лежат неделями. Мусором завалены тротуары, из-за чего дети вынуждены выходить на дорогу, чтобы добраться до школы. На многочисленные обращения местных жителей власти не реагируют.

На опубликованных кадрах видно, как тротуары и переполненные контейнерные площадки завалены мусором, который мешает не только пешеходам, но и автомобилистам.

«И я искренне не понимаю, как можно так наплевательски относиться к людям. Город и окрестности буквально утопают в мусоре, но никто ничего не делает», — написала Собчак.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.