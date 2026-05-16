Синагога пригласила евреев на съемки сериала про Сталина в Москве

Московская Хоральная Синагога разместила объявление, в котором говорится о поиске «евреев по национальности или еврейской внешности» для съемок в военно-историческом фильме народного артиста РФ, режиссера Владимира Бортко, сообщает «Осторожно, новости» .

Название проекта в объявлении не указали. Но, возможно, речь идет о новом сериале «Сталин», который планирует снимать Бортко

«Снимать будут 1949-й год, и съемочной группе нужны мужчины и женщины на роль евреев, встречающих посла Израиля Голду Меир в Москве», — отмечено в объявлении о наборе.

Там добавили, что участникам съемки будет небольшая компенсация затраченного времени в конце смены, а также предоставят кошерный обед и буфет.

Ранее Бортко спустя 10 лет вернулся к режиссуре и снимает многосерийный фильм «Сталин» о последних годах жизни советского лидера. Картина охватит период от Победы в Великой Отечественной войне до смерти Сталина в 1953 году.

