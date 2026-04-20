Владимир Бортко начал съемки сериала «Сталин»

Народный артист РФ Владимир Бортко спустя десять лет вернулся к режиссуре и снимает многосерийный фильм «Сталин» о последних годах жизни советского лидера, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сценарий Бортко написал 15 лет назад и, по его словам, не изменил «ни одной запятой». Проект долго не запускали из-за опасений вокруг фигуры Сталина. Съемки проходят при поддержке «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатра «КИОН». Режиссеру 7 мая исполняется 80 лет.

Картина охватит период от Победы в Великой Отечественной войне до смерти Сталина в 1953 году. Бортко убежден, что лидер «умер не своей смертью», однако в фильме не будет прямого ответа на этот вопрос.

«В советское время нам сначала рассказывали о Сталине как о почти Боге, а потом он вдруг стал дьяволом… Но в реальности он был человеком, который взял нашу страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой», — сказал режиссер.

Роль Сталина исполняет Игорь Миркурбанов, Никиту Хрущева — Виктор Сухоруков, Лаврентия Берию — Александр Яцко, Вячеслава Молотова — Артур Ваха.

«Страшная у нас история, конечно, которая обязательно обожжет зрителей. Само название «Сталин» уже обжигает», — сообщил Виктор Сухоруков.

Художники воссоздали кремлевский кабинет Сталина и исторические интерьеры. Фильм планируют выпустить в формате четырех серий, но объем проекта может измениться.

