На смену «тарелочницам»: появился новый вид развода мужчин на свиданиях

В России набирает популярность новая схема мошенничества на свиданиях. «Букетчицы», пришедшие на смену «тарелочницам», водят мужчин не по ресторанам, а по цветочным магазинам, сообщает Mash .

Девушка знакомится с молодым человеком на сайте знакомств, приглашает встретиться и, якобы случайно, приводит в определенный магазин. Затем кавалер приобретает букет, который может стоить десятки тысяч рублей. После этого следует короткая прогулка продолжительностью около 15 минут, внезапные срочные дела, и девушка исчезает.

Красотка уезжает на следующее свидание, а букет возвращается в цветочный магазин. За один вечер одни и те же цветы продают до пяти раз.

Эксперты по разоблачению подобных мошеннических схем утверждают, что ранее эти аферисты использовали другой метод обмана мужчин. Они завлекали их в кафе и рестораны, где девушки накручивали огромные чеки, а заведения делились прибылью.

В феврале одну такую группу уже накрыли в Люберцах — фигурантов отправили под домашний арест по статье о мошенничестве.

