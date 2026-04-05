Уехавшая из РФ Вера Брежнева зарабатывает на уроках оргазма и секс-затмений

Певица Вера Брежнева устраивает стримы с экспертами по нейропсихологии, энерготерапии, саморефлексии и астрологии, во время которых девушкам проводят уроки оргазма и секс-затмений. За такие сеансы артистка берет около 30 тыс. рублей, сообщает Mash .

Экс-участница «ВИА Гры» проводит стримы раз в два дня. Вместе с ней работают маммологи, гинекологи, специалисты по нейропсихологии, астрологи и т. д.

В ходе уроков клиенткам рассказывают, в какие дни лучше платить налоги, покупать недвижимость и заниматься сексом, чтобы зачать детей. Эксперты учат женщин осматривать свое тело и рассуждают о выборе порнографии.

За несколько дней подобной «терапии» Брежнева просит от 300 евро (28 тыс. рублей). При это россиянкам и белорускам могут отказать в посещении уроков за считанные минуты до начала без возврата денег.

Компания, занимающаяся организацией данных уроков, зарегистрирована на Украине.

Ранее Брежнева покинула РФ. Она взяла псевдоним Vira и начала петь только на украинском языке.

