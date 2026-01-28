Вера Брежнева сменила имя и отказалась от русского языка в карьере

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева полностью переформатировала свою карьеру, отказавшись от русского языка и сценического псевдонима, под которым ее знали в России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь она выступает под своим настоящим именем — Вера Галушка, или сценическим вариантом Vira. Все публичные выступления, интервью и творческая деятельность ведутся исключительно на украинском языке, русскоязычные песни из репертуара исключены.

Согласно данным издания, певица сменила не только язык, но и всю команду — менеджмент и коммуникация теперь полностью украинские. Команда артистки проверяет национальность заказчиков и не принимает предложения о выступлениях от россиян, включая тех, кто переехал в другие страны.

Основная активность Галушки сейчас сосредоточена в Киеве, где она посещает светские мероприятия и дает интервью местным СМИ. Параллельно идет работа над новой концертной программой на украинском языке, премьера которой ожидается через месяц.

