Фото - © Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

сегодня в 11:56

Площадь пожара на предприятии в Набережных Челнах превысила 10 тыс «квадратов»

На территории ООО «АлтынПолимер-НЧ» в Набережных Челнах огонь охватил уже площадь в 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Крупный пожар произошел ночью. Из разных районов города виден столб густого черного дыма.

Горят открытая территория площадью 6375 кв. м и здание 4500 кв. м. Предварительно, огонь возник из-за самовозгорания полимерной продукции.

Пожарные работают над локализацией возгорания.

Для координации действий спецслужб на место ЧП выезжал первый зампрокурора Набережных Челнов Андрей Гимадеев.

