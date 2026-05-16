Россиян предупредили о рисках инфаркта при дачных работах

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин рассказал, что дачные работы, особенно в жаркую погоду, повышают риск инфаркта из-за длительного статического напряжения и повышения давления, сообщает «Газета.Ru» .

«Копка, подъем тяжестей, длительная работа в наклоне — это не просто физическая нагрузка. Это статическое напряжение (мышцы долго сокращены без расслабления), которое резко повышает артериальное давление и нагрузку на миокард. Сердце, особенно если есть скрытый атеросклероз, не успевает адаптироваться к такому „рывку“, — объяснил Кокин.

Он подчеркнул, что в группе повышенного риска мужчины старше 45 лет, женщины старше 55 лет, а также люди с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом или мерцательной аритмией.

По словам кардиолога, симптомы инфаркта легко спутать с обычной усталостью. Тревожные признаки: давящая, жгучая боль за грудиной, не проходящая 5-10 минут, даже в покое. Боль может отдавать в левую руку, плечо, под лопатку или в челюсть. Возможны холодный пот, слабость, головокружение, одышка, тошнота или тревога. При непрекращающихся симптомах необходимо срочно скорую помощь.

Для профилактики инфаркта важно делать разминку, не работать в самые жаркие часы, чередовать виды активности, минимизировать наклоны, пить достаточно воды и избегать работы в одиночестве, заключил Кокин.

