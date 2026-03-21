16-летнюю дочь Стаса Михайлова сравнили с Моникой Беллуччи

Поклонники народного артиста РФ Стаса Михайлова сравнили старшую его старшую дочь Иванну с известной киноактрисой и моделью Моникой Беллуччи.

Исполнитель хита «Все для тебя» опубликовал в соцсетях фотосессию дочери в нуарном стиле. На снимках Иванна предстала в черном мини-платье на бретелях с волнующим декольте и белоснежной рубашке. Лаконичный образ дополняют черные туфли-лодочки без каблука. Волосы были убраны вверх в небрежный пучок.

Дочь Михайлова украсила свой образ модными украшениями, включая браслеты и длинные серьги. Тонкое запястье девушки обрамляют изысканные наручные часы. Не обошелся образ Иванны и без инкрустированного сверкающими камнями крестика на цепочке.

Подписчики певца были впечатлены мягкими, но выразительными чертами 16-летней Иванны. В комментариях множество комплиментов.

«Это Моника Беллуччи?»; «Невероятно! Красивая куколка»; «Какая красивая, очень хорошенькая»; «Шикарные фотографии», — радуются фолловеры Михайлова.

При этом поклонники заметили, что девушка похожа не только на итальянскую диву, но и на звездного отца.

