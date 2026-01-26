Пригожин объяснил, почему Стас Михайлов потерял интерес самой преданной публики

Пригожин — о Стасе Михайлове: в наше время ценят совсем другой репертуар

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что некогда популярный певец Стас Михайлов потерял интерес своей наиболее лояльной аудитории из-за однообразного репертуара и отсутствия свежих идей в его творчестве, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил супруг певицы Валерии, пик славы Михайлова пришелся на десятые годы, когда его хиты звучали повсюду.

«Я помню период, когда Михайлов только начинал свою раскрутку. Он покорил дам простотой своих песен и темами, которые волновали женщин. Да, это были три аккорда и фразы о любви, но в совокупности с его мужественным образом получался вполне слушабельный и амбициозный проект», — отметил Пригожин.

По его словам, период с 2009 по 2013 год стал золотым временем для Михайлова, когда его песни играли везде. Он был одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. Его гонорары за одно выступление превышали 100 тысяч евро, и мало кто мог с ним сравниться.

Однако публика не приветствует стагнацию в развитии артиста, добавил Пригожин.

«К сожалению, многие утомились от повторяющегося репертуара. Даже самые преданные фанатки устали от одних и тех же песен, потому что время не стоит на месте, жизненные ситуации меняются, а Михайлов верен тематике несчастной любви. Сегодня востребован совершенно иной музыкальный материал», — подчеркнул продюсер.

По его мнению, именно по этой причине популярность Михайлова пошла на спад, цены на билеты снизились, и рейтинги прослушиваний на музыкальных платформах также не впечатляют.

Каждый артист рано или поздно сталкивается с периодом забвения. И единственный способ избежать полного падения — это создание новых композиций, отвечающих современным запросам аудитории, заключил Пригожин.

