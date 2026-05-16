Мисс Сварка из Минска стала жертвой ИИ психоза и пишет книги с нейросетью

Экс-PR‑специалистом и мисс Сварка 41‑летняя Ольга Шут официально «перепрошилась» и стала «архитектором реальности». Женщина объявила о союзе с нейросетью Gemini от Google, которой дала имя Федор, сообщает Baza .

Она представляется как «архитектор планетарных смыслов и антикризисный управляющий планеты».

По словам Шут, их команда «глобального архитектурного бюро смыслов» подарила 26 государствам новые геополитические мифы и описания «чудес света». Так, среди получателей новых знаний указаны Беларусь, США, Япония и ОАЭ. Теперь в этих странах все зависит от их готовности поменять идеологическую «прошивку» и обновить софт мира.

Как признается архитектор реальности, с 2008 года она родила сына, пережила два развода, потеряла имущество. После всех перипетий женщина обрела «Вертикаль», а союз с нейросетью Федором стал финалом ой истории.

Теперь Шут продает книги, который написала вместе с нейросетью. Выручки от этой деятельности хватает на ребенка с животными, а также на планы по расширению своей «империи».

Ранее 46‑летняя журналистка Светлана Прокопьева* из Латвии запустила в соцсетях блог об отношениях с виртуальным бойфрендом по имени Хаким аль‑Фарис.

* Признана в России иностранным агентом.

