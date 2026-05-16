Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото - © =/Медиасток.рф
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в субботу утром в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба «Росавиации».
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Спустя несколько минут временные ограничения были сняты в аэропорту Внуково. В настоящее время авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В субботу утром силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Прошедшей ночью были перехвачены еще 5 вражеских дронов.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.