Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в субботу утром в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба «Росавиации».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут временные ограничения были сняты в аэропорту Внуково. В настоящее время авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В субботу утром силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Прошедшей ночью были перехвачены еще 5 вражеских дронов.

