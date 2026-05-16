Тишковец рассказал, какие регионы окажутся в эпицентре ненастья в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в эти выходные на юге РФ прогнозируются мощные ливни, в эпицентре окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье. Там за 48 часов может выпасть до 50 мм осадков, сообщает РИА Новости .

«В выходные расклад барических сил на синоптической карте будет следующим. Восточная половина Европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона», — отметил синоптик.

По его словам, в средней полосе РФ маловероятно выпадение существенных осадков. Сложнее всего с погодой будет на северо-западе страны, особенно в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья. На указанных территориях пройдут обложные дожди, может выпасть до 10-30 мм за двое суток.

Также дождливая погода, как уточнил Тишковец, прогнозируется и на Северном Кавказе. Температура там будет выше нормы.

