Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая
Фото - © РИА Новости
19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина российский президент Владимир Путин нанесет официальный визит в Китай, сообщается на сайте Кремля.
Поездка президента РФ в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, проговорят основные международные и региональные проблемы. Еще они будут участвовать в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).
По итогам двусторонних переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и несколько межправительственных, межведомственных и других документов.
В программе запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. На ней планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества.
Ранее лидер Китая Си Цзиньпин во время экскурсии для американского президента Дональда Трампа в резиденции Чжуннаньхай напомнил, что беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным там же в 2024 году.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.