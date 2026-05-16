Могут использовать преступники: зачем полностью менять номер авто при его утрате

МВД: автономер при утрате лучше заменить полностью, чтобы избежать проблем

Буквы и цифры на государственном номере машины следует поменять в случае утраты, так как утерянный знак могут использовать злоумышленники в противоправных целях, сообщает ТАСС .

В пресс-центре МВД РФ отметили, что при утрате номера нужно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для получения нового знака с другим буквенно-цифровым содержанием.

А утраченные номера полиция включит в список разыскиваемых в связи с возможными противоправными действиями с ними.

Если нужно сделать номера взамен пришедших в негодность, то владельцам машин необходимо обратиться в соответствующую организацию. Такие сведения размещены на официальном сайте ГАИ.

